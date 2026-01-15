Pehlevi, İran’ın bölgesel barışa katkı sunan bir aktör haline geleceğini belirterek, “İsrail Devleti derhal tanınacak” dedi.

“Özgür İran, dünyayla yeni bir sayfa açacak”

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda mevcut İran yönetimini eleştiren Pehlevi, ülkenin bugün terörizm, aşırılık ve yoksullukla özdeşleştirildiğini savundu. “Gerçek İran; barışsever, güzel ve potansiyeli yüksek bir ülkedir” ifadelerini kullanan Pehlevi, rejimin çöküşüyle birlikte İran’ın dünyayla ilişkilerinde köklü bir değişim yaşanacağını söyledi.

ABD ve İsrail ile normalleşme vurgusu

Pehlevi, rejim değişikliği sonrası İran’ın nükleer savunma programına son verileceğini ve terör örgütlerine verilen tüm desteğin kesileceğini belirtti.

ABD ile diplomatik ilişkilerin normalleştirileceğini kaydeden Pehlevi, Amerika ve halkıyla dostluğun yeniden tesis edileceğini söyledi.

İsrail’in derhal tanınacağını açıklayan Pehlevi, İran, İsrail ve Arap dünyası arasında karşılıklı tanıma ve egemenliğe dayalı yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

“İran, güvenilir bir enerji tedarikçisi olacak”

İran’ın dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerinden bazılarına sahip olduğunu hatırlatan Pehlevi, özgür bir İran’ın küresel enerji piyasalarında güvenilir bir tedarikçi olacağını söyledi.

Enerji politikalarında şeffaflık, öngörülebilir fiyatlar ve sorumlu yönetim anlayışının esas alınacağını vurguladı.

Yolsuzlukla mücadele ve ekonomik açılım

Pehlevi, yönetimde uluslararası standartların benimseneceğini belirterek, kara para aklama ile mücadele edileceğini ve organize yolsuzluğun tasfiye edileceğini ifade etti.

İran ekonomisinin ticarete, yatırıma ve yeniliğe açılacağını dile getiren Pehlevi, “Eğitimli nüfusumuz ve güçlü diasporamızla İran, dünyanın son büyük bakir pazarlarından biridir” dedi.

“Bu vizyon soyut değil, uygulanabilir”

Rejim değişikliğinin yalnızca İran halkına değil, bölgeye ve dünyaya da fayda sağlayacağını savunan Pehlevi, İran halkına destek çağrısında bulundu.

“Özgür bir İran; barışın, refahın ve iş birliğinin gücü olacak” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden

1979’daki İran İslam Devrimi’nde tahttan indirilen Şah’ın oğlu olan Rıza Pehlevi, uzun süredir ABD’de sürgünde yaşıyor. İran muhalefetinin öne çıkan figürlerinden biri olarak bilinen Pehlevi, olası bir rejim değişikliği durumunda geçiş sürecinde liderlik rolü üstlenmek için girişimlerde bulunuyor.

Kasım 2025’te yapılan anketlere göre İranlıların yaklaşık üçte birinin Pehlevi’ye destek verdiği belirtiliyor.