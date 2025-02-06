Eğitim Kurumlarına Uyarı

Trump, kararnameyi açıklarken, 1972 tarihli eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan yasayı hatırlatarak, "Her okula uyarıda bulunuyoruz: Eğer erkeklerin kadın spor takımlarına katılmasına veya soyunma odalarına girmesine izin verirseniz, 9. Maddeyi ihlal ettiğiniz gerekçesiyle soruşturulacaksınız ve federal fonlarınız riske girecek," dedi. Bu adım, kadın sporunun korunması adına verilen bir mücadele olarak tanımlandı.

"Kadın Sporuna Karşı Savaş Sona Erdi"

Trump, yönetiminin kadın sporcuları koruma adına attığı bu adımın önemini vurgulayarak, "Kadın sporuna karşı savaş sona erdi," şeklinde açıklamalarda bulundu. Trump, trans sporcuların kadınlar için ayrılmış spor kategorilerinde yarışmalarını engelleme kararı aldığını belirterek, "Bundan sonra erkeklerin kadın sporculara zarar vermesine izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Baskı

Trump, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları öncesinde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne cinsiyete dayalı katılım politikasını net bir şekilde belirlemesi için baskı yapacağını söyledi. "Olimpiyatlarla ilgili, bu konuda her şeyi değiştirmelerini istiyoruz," diyerek, trans bireylerin olimpiyat sporlarına katılımını düzenleyen politikaların gözden geçirilmesini talep etti.

Trump'ın Trans Bireylere Yönelik Kararnameleri

Trump, göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana, trans bireylerin haklarına yönelik dört başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararnamelerle, trans bireylerin spor ve eğitimdeki hakları konusunda çeşitli düzenlemeler yapıldı.