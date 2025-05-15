ABD Başkanı Donald Trump, Katar temaslarını tamamladı. Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçmek üzere Air Force One uçağına binerek ülkeden ayrıldı. Uçakta gazetecilere konuşan Trump, kendisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeden barış görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olmayacağını işaret etti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul'daki Ukrayna görüşmelere katılmayacağının netleşmesine yönelik, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak. Belli ki gitmeyecekti. Gidecekti ama benim de gideceğimi düşünüyordu. Ben orada olmazsam o da gitmeyecekti. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bunu çözmek zorundayız, çünkü çok fazla insan ölüyor" ifadelerini kullandı.