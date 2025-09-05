Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme Pentagon’un mevcut ismine ek olarak “Savaş Bakanlığı” unvanının kullanılmasına olanak tanıyacak. Böylece ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in resmi unvanı da “Savaş Bakanı” olacak.

Başkanlık kararnamesinde, “Savaş Bakanlığı ismi, yalnızca savunma kapasitesi sunan Savunma Bakanlığına kıyasla daha güçlü bir hazırlık ve kararlılık mesajı veriyor” ifadesine yer verildi. Trump, Hegseth’ten isim değişikliğinin kalıcı hale gelmesi için Kongre’ye yasa teklifi sunulmasını ve gerekli yasal-idari adımların atılmasını talep etti.

Maliyet Tartışması

Beyaz Saray, değişikliğin maliyetine ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, ABD basını bu adımın milyarlarca dolara mal olabileceğini yazdı. Yüzlerce kurumun, logoların, e-posta adreslerinin, üniformaların ve diğer kurumsal unsurların yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Tarihî Bir Geri Dönüş

1789’da George Washington tarafından kurulan Savaş Bakanlığı, 1947’ye kadar varlığını sürdürmüş ve II. Dünya Savaşı’nın ardından Pentagon’a dönüştürülmüştü. Trump’ın kararı, yaklaşık 80 yıl sonra bu ismin yeniden canlandırılması anlamına geliyor.

Trump Daha Önce de Gündeme Getirmişti

Trump, isim değişikliği fikrini daha önce de birçok kez dile getirmişti. Geçen hafta yaptığı bir konuşmada, “Kongre gerekirse bu konuda bizimle birlikte hareket edecektir. Hatta belki buna gerek bile olmayacak. Ama olursa, destek vereceklerinden eminim” demişti.