Tatilden şehre dönen stil sahibi erkekler, mevsime uygun kombinler ve tasarımlarla şehir hayatına hızlı bir giriş yapıyor. Şehrin ritmine uygun olarak hazırlanan koleksiyonunda; iş seyahatlerinin vazgeçilmezi katlanabilir travel takımlar, ütü gerektirmeyen non-iron gömlekler, her yöne esneyen 360 Tech pantolonlar, geçiş mevsiminin kurtarıcısı ince montlar, süet ve modern yorumlu ceketler sayesinde ayrı bir boyut kazanıyor.

Her adımında stil ve rahatlığın bir arada hissedildiği Sonbahar-Kış 25/26 koleksiyonu; gündüz ofis, akşam davet ya da hafta sonu şehir gezintileri gibi tüm senaryolara hazır olmanı sağlıyor.