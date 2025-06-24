ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında yaklaşık iki haftadır süren ve dünya genelinde büyük endişe yaratan çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı duyuruda, iki tarafın "tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ateşkesin uygulama takvimi açıklandı

Trump’ın açıklamasına göre, İran ateşkesi derhal başlatacak, İsrail ise yaklaşık 12 saat sonra bu sürece dahil olacak. Böylece toplamda 24 saatlik bir geçiş sürecinin ardından, "12 Günlük Savaş" olarak nitelendirilen çatışmalar resmi olarak sona erecek.

"Her ateşkes süresi boyunca taraflar barışçıl ve saygılı kalacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerleyeceğini varsayıyoruz, ki öyle olacaktır" diyen Trump, tarafların kalan görevlerini tamamlamaları için de yaklaşık 6 saatlik bir süre öngörüldüğünü belirtti.

"Bu savaş yıllarca sürebilirdi, ama sona erdi"

Trump, mesajında iki ülkeyi gösterdikleri "dayanıklılık, cesaret ve zeka" için tebrik etti ve "İsrail ve İran’ı, '12 Günlük Savaş'ı sona erdirmek için gösterdikleri kararlılıktan dolayı kutluyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Ortadoğu’yu yok edebilirdi. Ama olmadı ve asla olmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Tanrı Orta Doğu'yu ve dünyayı korusun"

Açıklamasının sonunda dualarını paylaşan Trump, barışın kalıcılığı için şu ifadeleri kullandı: "Tanrı İsrail’i korusun, Tanrı İran’ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun ve Tanrı dünyayı korusun."

Trump: "İsrail ve İran aynı anda geldi, ‘Barış’ dedi"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve ‘Barış’ dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İsrail ve İran arasındaki barış sürecine dikkat çekerek, "Dünya ve Orta Doğu gerçek kazananlar! Her iki millet de geleceklerinde muazzam sevgi, barış ve refah görecek" dedi.

Trump, taraflara uyarıda da bulunarak, "Kazanacakları çok şey var ve yine de doğruluk ve gerçeklik yolundan saparlarsa kaybedecekleri çok şey var" dedi.

"İsrail ve İran’ın geleceği büyük vaatlerle dolu"

Trump açıklamasını, "İsrail ve İran’ın geleceği sınırsız ve büyük vaatlerle dolu. Tanrı ikinizi de korusun!" ifadeleriyle sonlandırdı