Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Antalya’nın iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz’de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarlar Kuzeyden Esecek

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bazı İllerde Günün Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıkları:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, 24°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyılarında kısa süreli sağanak, 27°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 32°C

Adana: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, 32°C

Antalya: İç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, 32°C

Samsun: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, 28°C

Trabzon: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, 25°C

Erzurum: Kuzey çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak, 26°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 35°C

Uzmanlar, yağış beklenen bölgelerde olası ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.