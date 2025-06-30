ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News’e verdiği röportajda İran-İsrail savaşında İran’ın tesislerinin vurulmasına yönelik istihbarat raporlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporunun sızdırılmasından gazetecileri ve Demokratları sorumlu tutarak, sızdırmadan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti. "Ulusal güvenlik söz konusu. Kaynağı öğrenmek zorundasınız. Sanırım biz de böyle şeyler yapacağız" ifadelerini kullanan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yineleyerek, "İran’daki nükleer tesislere mükemmel uçuş hakkındaki bilgileri sızdıranlar Demokratlardı. Onlar yargılanmalı" dedi.



Trump gazetecileri suçladı

Trump, röportaj sırasında gazetecilerin kaynaklarının mahkemeye çağrılabileceğini vurguladı. "İsteseler öğrenebilirler. Gidip muhabire ‘Bunu kim verdi?’ diyebilirsiniz. Bunu yapmak zorundasınız" diyen Trump, medyaya yönelik suçlamalarını sürdürdü.



Kanada ile görüşmeler durdu

Programda Kanada ile ticaret konusuna da değinen Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin belirli vergiler düşene kadar durdurulduğunu açıklayarak, "Vergi düşmeden ilerlemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.



Çin diyaloğunda gerilim: "Bu iğrenç bir dünya"

Trump, röportaj sırasında Çin’e yönelik suçlamalara da yer verdi. Çin Komünist Partisi ile nadir toprak mineralleri anlaşması, Covid-19, Çin’den ABD’ye fentanil teminatını ve fikri mülkiyet ihlalleri gibi başlıklara ilişkin ABD Başkanı, "Bu iğrenç bir dünya ama dünya böyle işliyor" dedi.

Çin ile yapılan ticaret anlaşmalarını savunan Trump, "Bu anlaşma ile çok para kazandık" ifadesini kullandı.



"Raporların güvenilirliği düşük"

Beyaz Saray, söz konusu istihbarat raporunu yayımlayan ABD’li medya kuruluşlarını "başkanı zayıflatmak için sahte haber yaymakla" suçlarken, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, söz konusu Savunma İstihbarat Ajansı raporunun "güvenilirliğinin düşük" olduğunu savunmuştu.

İsrailli bir yetkili ise yaptığı basın açıklamasında, ABD hava saldırısında İran’ın nükleer programına "önemli zarar" verildiğini savunurken, Savunma İstihbarat Ajansı’nın hasar değerlendirmesinin "erken ve eksik" olduğunu belirterek, "Profesyonel bir savaş hasarı değerlendirmesi zaman alır"demişti.