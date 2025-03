"Bugün Ukrayna tam bir ateşkesi kabul etti. Rusya'nın da aynı şeyi yapmasını bekliyoruz," diyen Trump, savaşın artık bitmesi gerektiğini vurguladı. Her hafta binlerce genç insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Trump, "Bu durumun bir an önce sona ermesi gerekiyor. ABD ve müttefiklerimiz için büyük bir maliyet oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Rusya ile yürütülen müzakerelere değinen Trump, "Rusya'nın ateşkese açık olduğunu görüyoruz. Şu anda tüm taraflarla, toprak paylaşımı ve stratejik enerji santralleri gibi konular üzerinde ciddi müzakereler yürütüyoruz. Kolay bir süreç değil ama ilk aşama ateşkes olmalı," dedi.

Başkan Putin'in Ukrayna’da 30 günlük bir ateşkese ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Trump, "Bu umut verici bir açıklamaydı ama tam değildi. Onunla buluşmayı ya da konuşmayı çok isterim. Ancak bu işi bir an önce bitirmeliyiz çünkü her gün insanlar öldürülüyor," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna da değinen Trump, "NATO'da olmayı tartıştılar ve herkes bunun cevabını biliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu cevabı 40 yıldır biliyorlar," diyerek Ukrayna’nın NATO üyeliğine bir kez daha karşı çıktığını belirtti.

Zelenskiy: "Putin Ateşkesi Reddetmeye Hazırlanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes sürecine yönelik tavrını eleştirdi. Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, "Putin, Başkan Trump'a açıkça bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini söylemekten korkuyor," dedi.

Moskova'nın ateşkes sürecini manipüle etmeye çalıştığını iddia eden Zelenskiy, "Putin, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyor ki hiçbir şey çıkmaması veya sürecin mümkün olduğunca uzaması sağlansın. Direkt 'hayır' demek yerine süreci yavaşlatarak çözümleri imkânsız hale getiriyor. Rusya'nın yeni bir manipülasyon sürecine girdiğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’nın müttefikleriyle birlikte hareket etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Biz gerçek bir barış istiyoruz, ama Rusya’nın niyeti konusunda dikkatli olmalıyız" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes sürecine dair taraflardan gelen bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Diplomatik görüşmelerin nasıl şekilleneceği ve Rusya'nın ateşkese gerçekten açık olup olmadığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.