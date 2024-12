TRT, yabancı dillerdeki yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Dünya genelinde Farsça konuşanları ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefi ile yayın hayatına başlayan yeni dijital haber platformu TRT Farsça’nın tanıtımı Ankara’da gerçekleştirildi.

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT; TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT Afrika ve TRT İspanyolca’dan sonra, Farsça konuşulan coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsamlı içerikleriyle öne çıkaracak TRT’nin dokuzuncu uluslararası dijital haber platformu TRT Farsça’yı hayata geçirdi. Tarafsız ve kapsamlı bir yaklaşım sergileyecek olan TRT Farsça, Farsça konuşulan coğrafyaların uluslararası alandaki karşılıklı anlayış ve etkileşimini teşvik edecek.



"TRT Farsi ülkemize hayırlar getirsin"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"TRT Farsi ülkemize, bölgemize, insanlığa hayırlar getirsin. Hakikatin hizmetkarı olsun ve inşallah dünya barışına, istikrarına, huzuruna hizmet etsin. Sadi-i Şîrâzi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki ‘konuşulacak yerde susmak Insan ruhuna hediye edilir. Konuşulacak yerde konuşmak lazımdır. Eğer susarsak bu insana, insanın ruhuna zulümdür' Gerçekten de bugün hakikati gür sedayla haykırma vaktidir. Hakikati gür sedayla her platformda ortaya koyma vaktidir. Ne yazık ki bütün dünyada bir yandan hakikati gizlemeye çalışanlar diğer taraftan da hakikat söz konusu olduğunda susanlar var. Hakikat karşısında mutlak suretle biz ne olursa olsun hakikatin yanında yer almalı ve hakikati ortadan kaldırma girişimlerine karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz."



"TRT Farsça Dijital Haber Platformu hakikate bağlılığımızın bir eseridir"

Hakikati söylememenin insan ruhuna bir zulüm olduğunu söyleyen Altun, şu ifadelere yer verdi:

“Ruhu karartır, insana da insanlığa zulümdür. Ama en büyük zulüm hakikati söylememek değil. Hakikat karşısında susmak değil. Bir de hakikati gizlemek için özel bir gayret sarfetmektir. Ne yazık ki bugün dünyadaki bazı güç merkezleri hakikati çarpıtmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bunun için kurumsallaşmaya gayret ediyorlar. TRT Farsi Dijital Haber Platformu bizim hakikate bağlılığımızın bir eseridir. Hakikat mücadelemizin bir eseridir. Hakikat aktivizmimizin bir eseridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin mücadelesinin unsurlarından bir tanesidir. Hakikat unsurlarından bir tanesidir.”



"TRT uluslararası kanalları toplamda 11 milyar gösterime ulaştılar"

TRT'nin diğer uluslararası dillerde açtığı televizyon kanallarının önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Altun, “TRT, Fransızca'da TRT Balkan'da, Afrika'da, İspanyolca'da olduğu gibi. Bugün itibariyle baktığımızda bu dijital platformların milyonlarca takipçiye ulaştığını görüyoruz. Bu platformlar iki yıl önce açıldılar ve bu iki yıllık süreçte gerçekten muazzam bir başarı elde ettiler ve toplamda 11 milyar 2024 itibariyle gösterime ulaştılar. Bu önemli bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen bütün arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



"TRT Farsça'nın kurulması ülkemiz için önemli"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TRT Farsi'nin kurulması, hem ülkemiz için önemli, hem bölgemiz için önemli, hem de insanlık için önemli. Farsça gibi zengin bir dilde yapılacak bir yayından bahsediyoruz. Bu zengin kültür ikliminde var olmak, yayın yapmak, içerik üretmek kuşkusuz, dünya kültürüne insanlığa bir hizmettir. Bunun yanında bölgenin, dünyanın iki kadim halkı arasında doğrudan bir etkileşim kanalı inşa etmek son derece hayati bir unsurdur. Bu etkileşim tarih boyunca var olmuş bir etkileşimdir. Ve modern dönemle birlikte her ne kadar bu etkileşimin ruhunu bozmaya dönük girişimler olsa da bu iki kadim halk arasındaki etkileşim varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmiştir.”



"Ses getiren yayın ve içeriklere imza atıyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise yaptığı konuşmada, TRT'nin uluslararası yayın ağını genişletme çabalarını büyük bir gayretle sürdüreceklerini belirterek, "TRT World ve TRT Arabi televizyon kanallarımız ve dijital haber platformlarımızla ses getiren yayın ve içeriklere imza atıyoruz. Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolcanın yanı sıra Balkan ve Afrika dillerindeki dijital haber platformlarımızla da uluslararası yayıncılıkta güçlü bir varlık gösteriyoruz. 41 dil ve lehçede yayın yapan Türkiye'nin Sesi Radyolarımızla geniş bir coğrafyaya kendi dillerinde sesleniyoruz. Ve bugün, uluslararası yayın ailemize, yeni ve çok önemli bir üye daha ekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Uzun yıllar boyunca Batı merkezli ve tek taraflı bir bakış açısı hakim oldu"

TRT Farsça dijital haber kanalının Türkiye ve Ortadoğu için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyleyen TRT Genel Müdür Sobacı, şunları kaydetti:

"Uluslararası yayıncılık alanına dair müsaadelerinizle birkaç kelam etmek isterim. Bu alanda, uzun yıllar boyunca Batı merkezli ve tek taraflı bir bakış açısı hakim oldu. Bu durum, tezin de anti-tezin de sentezin de aynı kaynaklar tarafından üretilmesi sonucunu doğurdu. Derinlikten yoksun ve farklı perspektifleri dışlayan bu yapı, Batı merkezli adaletsiz küresel sistemin medya alanındaki yansımasıydı. Böyle bir tabloda Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklerin giderilmesi için itirazlarını yükselttiği gibi, yayıncılık alanındaki bu tek taraflı akışı kırmak için de harekete geçti."



"Bugün dünyada yaşanan krizler daha güçlü bir dayanışma ve hakkaniyetli bir dönüşüm çağrısıdır"

TRT World'un kuruluş dönemini hatırlatan Sobacı, "TRT, bu uluslaraarasılaşma vizyonunu, en temelde, ülkemizin verdiği 'daha adil bir dünya' mücadelesine katkı sağlamak için ortaya koydu. Bugün dünyada yaşanan krizler, aynı zamanda insanlığın ortak geleceği için daha güçlü bir dayanışma ve hakkaniyetli bir dönüşüm çağrısıdır. Muhatapları tarafından bir türlü işitilemeyen bu çağrılar, son bir yıldır Gazze'den yükselen bir feryada dönüşmüş ve insanlığın vicdanını temelden sarsmıştır" ifadesini kullandı.



"Batıl, zail olmaya mahkumdur"

TRT Genel Müdürü Sobacı, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise "Unutulmamalıdır ki batıl, zail olmaya mahkumdur. Tıpkı Suriye'de şahitlik ettiğimiz son gelişmelerde olduğu gibi. 61 yıldan bu yana zulüm ile abat olduğunu zanneden Baas Rejimi, 8 Aralık günü devrilip gitti. 13 yıldan fazla süren iç savaş boyunca, kendi şehirlerine ölüm yağdıran, kendi çocuklarını kimyasal silahlarla katleden, kendi vatandaşlarını toplu mezarlara dolduran Zalim Esad da, Gazze'deki mezalimin bir benzerini Suriye'de uyguladı" diye konuştu.

Sobacı, siyonistlerin akıbetinin zalim Esad ile aynı olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin her zaman haklının hakkını gözeten duruşuyla mazlum milletlere umut olduğunu söyledi.



"Medya sektörünün öncüsü olmamızı sağlayacak stratejik adımlar atıyoruz"

Türkiye'nin Ortadoğu'daki krizlerin derinleşmesini engellemek için aktif bir politika yürüttüğünü aktaran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, "TRT ailesi olarak bizler de, Türkiye'nin kamu yayıncısı olmanın sorumluluğuyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yayıncılıktaki tecrübe ve imkânlarımızı, bu sorumluluk doğrultusunda kullanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeryüzünde Türkiye'nin haktan yana yükselen sesini duymayan, tüm insanlık adına verdiği onurlu mücadeleyi bilmeyen kimse kalmasın diye, kapasitemizi ve etki alanımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak, dijital dönüşüm noktasında da medya sektörünün öncüsü olmamızı sağlayacak stratejik adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.



"Dünya nüfusunun yarısından fazlasına ana dillerinde hitap ediyoruz"

Sobacı, TRT'nin uluslararası yayıncılık alanında "güçlü yayın, güçlü etki" misyonuyla hareket ettiğine dikkati çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada; uluslararası kanallarımız, radyolarımız ve dijital haber platformlarımızla, dünya nüfusunun yarısından fazlasına ana dillerinde hitap ediyoruz. Afrika'dan Balkanlara, Kıta Avrupası'ndan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya dijital çağın tüketim alışkanlıklarına uygun içerikler üretiyoruz. Türkiye'nin dış politikasıyla paralel bir çizgide, dünyayı sarsan kriz, çatışma ve gelişmeleri tüm çıplaklığıyla izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ve takipçilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Batı medyasının görmezden geldiği konuları dünyanın gündemine taşıyoruz"

TRT Genel Müdürü Sobacı, "Batı medyasının güven bunalımı yaşadığı bir dönemde, onların görmezden geldiği konuları dünyanın gündemine taşıyoruz. Velhasıl, habercilik noktasında, milyarlarca insana hakikat, hakkaniyet ve adaleti esas alan bir alternatif sunmanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelemizi, genişlettiğimiz haber ağımız ile tahkim ediyoruz. Ve bugün, saflarımıza yeni bir güç eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz" diye konuştu.



"Ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Sobacı, TRT Farsça'nın “Her İnsan Bir Dünya, Her Haber Bir Hikaye” mottosuyla yayın yolculuğuna başladığını anlatarak, "Bizler, TRT Farsça ile İran, Afganistan ve Tacikistan'ı kapsayan ve 130 milyondan fazla Farsça konuşan insanın bulunduğu geniş bir coğrafyaya seslenerek, bu bölgeyle ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, bölge ile turizm, kültür, ticaret ve eğitim alanlarında ilişkilerimizin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.



"TRT Farsça'nın hitap ettiği coğrafyada tercih edilen haber platformu olacağına inancım tamdır"

Sobacı, ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerin Farsça yayın yaparken Türkiye'nin de bu dilde yayın yapması için büyük bir çalışmanın altına imza attıklarını dile getirdi. Sobacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu halklar, birbirlerinin kültürünü ve değerlerini üçüncü kaynaklar yerine, doğrudan birbirinden öğrenmelidir. TRT Farsça, bu bakımdan önemli bir işlev görecektir. Ayrıca, çağımızın en büyük iletişim hastalığı dezenformasyonla mücadele konusunda da TRT Farsça önemli bir rol oynayacaktır. TRT Farsça'nın, kısa sürede, hitap ettiği coğrafyada tercih edilen, güvenilir ve kaynak gösterilen bir dijital haber platformu olacağına inancım tamdır."