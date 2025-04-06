Kurultaya kayıtlı 1.323 delegeden 1.276’sı oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda 1.171 delegenin oyunu alan Özel, güven tazeledi. Geriye kalan 105 oy ise geçersiz sayıldı.

Kurultay sürecinde Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlık için aday olduklarını açıklamıştı. Ancak Ümit Uysal, “partisini yıpratmamak” adına adaylıktan çekildiğini duyurdu. Berhan Şimşek’in adaylığı ise Divan Başkanlığı tarafından süresinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylık başvurusunun yalnızca “5 dakika geç” teslim edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Özgür Özel’le, Murat Emir’le, Ali Mahir Başarır’la konuşmama rağmen ‘hayır, vakit geçmiştir’ dediler. Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum.” BTK'ya Yeni Yetkiler: Sosyal Medya Platformlarına Yeni Düzenlemeler Geliyor

Bu gelişmelerin ardından Özgür Özel, seçilme yeterliliğine sahip tek aday olarak kurultaya girdi ve partililerin güvenini yeniden kazanarak CHP Genel Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı.