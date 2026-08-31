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40. dakikada Olaitan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Penetra'ya çarpıp kornere gitti. VAR'ın uyarısıyla monitöre gelip pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.

36. dakikada Orkun'un ara pasında Trossard kaleciyi geçerek altıpastan içeriye orta yaptı. Boş pozisyondaki Murillo'nun diziyle yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

32. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Vlahovic'in rakibini geçip ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa Orkun'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

9. dakikada sağ kanattan Orkun'un ortasında Djalo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Arka direğe açılan topu Agbodou içeri çevirirken, Cerny'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

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