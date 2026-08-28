Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan Hostikka'nın pasında ceza yayının gerisinden Djakanovic'in şutunda top Oğuzcan'a çarpıp ağlara gitti. 0-1
11. dakikada sağ kanattan topla buluşan Blanco'nun şutunda meşin yuvarlak direğe de filelerle buluştu. 0-2
34. dakikada İbrahim'in ceza sahası içinde Oğuzcan kafayla topu ağlara yolladı. 1-2
71. dakikada Ümraniyespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Diouf, meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi. 2-2
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Berkan Mahmut Keskin dk. 46), Oğuzcan Çalışkan, Wellington Ferreira, Abdullah Çelik, İshak Karaoğul (Jefferson Junior dk. 46), İbrahim Akdağ, Francis Ezeh (Odise Roshi dk. 88), Halil Can Ayan (Alcidio Raice dk. 59), Moryke Fofana (Enes Yılmaz dk. 59), Mame Diouf
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Süleyman Luş, Herculano Nabian
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ali Yaşar dk. 67), Mustafa Arda Kartal, Tomislav Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 54), Andrej Dokanovic, Berat Yılmaz, Alejandro Blanco (Tunahan Taşcı dk. 67), Santeri Hostikka (Talha Bartu Özdemir dk. 86), Melih Bostan (Deniz Aksoy dk. 86)
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Deniz Şaş, Yiğit Yasin Yüksel, Yunus Emre Yılmaz
Teknik Sorumlu: Levent Açıkgöz
Goller: Oğuzcan Çalışkan (dk. 3 k.k.) Alejandro Blanco (dk. 11) (Ümraniyespor), Oğuzcan Çalışkan (dk. 34) Mame Diouf (dk. 71) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Berkan Mahmut Keskin, Emre Satılmış (Ankara Keçiörengücü), Serkan Göksu, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Ümraniyespor)