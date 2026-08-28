Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye’nin dış ticaret açığı temmuzda 7,3 milyar dolara çıktı

AKOM’dan İstanbul için kritik yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

Aroma’da konkordato süreci devam ediyor: Mahkemeden alacaklılara çağrı

44. dakikada Pendikspor atağında savunma arkasına atılan uzun topu Abifade kafayla indirdi. Thuram'ın ceza sahası girişinden gelişine sert vuruşunda kaleci Akın soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Furkan'ın soldan ortasına hamle yapan kaleci Akın, topu elinden kaçırdı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Thuram'a çarparak Bekir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. Hakem, Doğukan Yıldırım, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

23. dakikada Furkan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Akın ön direkte topu ıskaladı. Abifade'nin kafa vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı fakat hakem Doğukan Yıldırım, meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini işaret ederek gol kararı verdi. 1-1

8. dakikada Bandırmaspor kontratağında sağ tarafta topla buluşan Muhammed'in yerden içeri çevirdiği topu kontrol eden Badji'nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.