Yeni nesil Ford Transit Custom, ticari araçlar konusunda uzman Avrupalı gazetecilerden oluşan jüri tarafından “2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı" (IVOTY) ödülüne layık görüldü. Yeni Ford Ranger ise “2024 Uluslararası Pick-up Ödülü'nü” (IPUA) elde ederek Ford Pro'nun Avrupa ticari araç pazarında lider konumunu daha da güçlendirdi.

Yeniköy Fabrikası: Ödüllü yeni nesil Transit Custom’ın dünyadaki tek üretim merkezi

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt yeni Ford Transit Custom’un yılın ticari aracı seçilmesinin Türkiye’nin üretim ve mühendislikteki kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Ford’u Türkiye’de ve Avrupa’da liderliğe taşıyan ticari araçları Ford Otosan’da üretiyoruz. İşte bu araçlardan biri olan ve dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz Transit Custom’ın bir kez daha “Uluslararası Yılın Ticari Aracı” ödülüne layık görülmesi, Ford Otosan mühendisliğini en yüksek standarda taşıyor. Yeni Nesil Transit Custom ile uluslararası başarılarımızı daha da artırarak ihracat liderliğimizi pekiştireceğiz.” dedi.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep ise "IVOTY jürisi tarafından bu prestijli ödülün tamamen yeni Transit Custom'a verilmiş olmasıyla gurur duyuyoruz. Avrupalı müşterilerin bir tonluk van tercihinde lider olan tamamen yeni Transit Custom, müşterilerimizin her türlü iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı ve mühendislikle geliştirildi. Benzersiz yazılım, şarj ve hizmet platformumuzu Avrupa genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kategorisinde sağlamlığı, fonksiyonelliği ve güvenilirliği ile öne çıkan Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı. Benzersiz bir deneyim yaratmak adına geliştirme sürecinde müşterilerden gelen geri bildirimlerden yola çıkıldı ve insan odaklı bir tasarım felsefesi benimsendi.

Ford Otosan’ın 2012 yılından bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa’nın en çok satan van’ı Transit Custom, 2013 ve 2020 yıllarında da “Yılın Uluslararası Ticari Aracı” seçilmişti. Yeni nesil Transit Custom, Ford’un global araştırma, mühendislik ve yazılım yetkinliklerinin gücünden doğdu. Üretimi tamamen Ford Otosan’a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin “Geleceğin Fabrikası” olarak nitelendirdiği, tamamen yenilenen Yeniköy Fabrikası’nda hattan indirdiği ilk araç olma özelliğini de taşıyor. Serinin merakla beklenen ve Ford’un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom ise yenilenen fabrikada hibrit ve elektrikli versiyonlarında bağlanabilirlik özellikleriyle hattan inen ikinci araç olacak. Böylece Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisindeki kritik rolünü daha da büyütecek.

Ford Pro, IVOTY ve IPUA ödüllerini 3 kez aynı yıl elde eden tek otomotiv şirketi

Transit Custom’un “2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı" (IVOTY) başarısıyla birlikte yeni Ford Ranger’ın “2024 Uluslararası Pick-up Ödülü'nü” (IPUA) kazanması sayesinde Ford Pro ayrıca özel bir rekora imza atmış oldu. Ford, 2013 ve 2020 yıllarında da IVOTY ve IPUA ödüllerini birlikte elde etmişti.