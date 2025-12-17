Bu yatırım, bölgenin artan taleplerini karşılayacak, kapasiteyi artıracak, verimliliği yükseltecek ve Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek.

PSA International, IFM Investors ve Akfen Holding'in ortak girişimi olan MIP, ilk aşaması tamamlanarak hizmete giren East Med Hub 2 (EMH2) Projesi'ni, 4 adet gemi-kıyı (STS) rıhtım vinci ve 14 adet tam otomatik raylı portal vinçten (aRMG) oluşan tam entegre bir saha otomasyon sistemi ile donattı.

Türkiye’nin İlk Tam Entegre Saha Otomasyon Sistemi

Tamamen elektrikli 14 adet aRMG vinç, Terminal İşletim Sistemi (TOS) ile entegre edildi ve uzaktan kumanda ile çalışabilme özelliği sayesinde operatörlere ofis ortamında daha konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Yüksek hassasiyetli tarayıcılar, kameralar ve sensör tabanlı güvenlik sistemleri ile donatılan bu vinçler, yüksek hassasiyetli konteyner elleçleme, istifleme ve transfer işlemlerini mümkün kılarak bekleme sürelerini azaltacak ve saha verimliliğini optimize ederek saha operasyonlarını daha güvenli ve hızlı hale getirecek.

Yeni STS Vinçlerle Mega Gemilere Hizmet

EMH2 Projesi ile MIP’in konteyner kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkacak. Toplam 97 metre yüksekliğe, 71 metre rıhtım erişimine, 30 metre ray açıklığına ve 65 ton kaldırma kapasitesine sahip yeni STS vinçler ve tamamlayıcı altyapı yatırımları sayesinde, aynı anda iki mega gemiye hizmet verilebiliyor. Bu gelişme müşterilere daha rekabetçi çözümler sunarken, artan kapasite bölgedeki ihracat ve ithalat süreçlerine önemli hız ve maliyet avantajları sağlayacak.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yatırım, Türkiye’nin lojistik sektöründe yeni bir ölçüt belirliyor. Saha otomasyonunun devreye alınması, operasyonel mükemmellik taahhüdümüzü güçlendiriyor; dünya standartlarında verimlilik sunmamıza ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi ilerletmemize imkân tanıyor. Bu gelişmeyle birlikte Doğu Akdeniz’de önde gelen bir lojistik düğüm noktası olma yolunda anlamlı bir adım daha atıyoruz.”

Türkiye’nin Küresel Ticaretteki Rekabet Gücü Artacak

EMH2 projesi tamamlandığında, gelişmiş altyapısı, son teknoloji ekipmanları ve teknolojik yetenekleri ile MIP'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak. aRMG vinçlerin devreye girmesiyle, Haziran 2026'ya kadar saha verimliliğinin iki katına çıkması ve operasyonel verimlilikte önemli bir artış sağlanması bekleniyor. Sistemin tamamen elektrikli ve gürültüsüz çalışması, düşük karbon emisyonları ile çevresel etkileri en aza indirecek, operasyonel süreçlerdeki otomasyon ise MIP'nin Doğu Akdeniz'in önde gelen lojistik merkezi olma vizyonunu daha da destekleyecek.

2026 sonuna kadar tam kapasiteyle devreye alınması beklenen EMH2 Projesi ile MIP, Türkiye’yi küresel ticaretin geleceğine bağlayan bölgenin en önemli lojistik merkezi olmaya hazırlanıyor.