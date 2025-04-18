Mart ayında kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobiller oluştururken, motosikletlerin oranı yüzde 36,1, kamyonetlerin oranı ise yüzde 9,7 oldu. Traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtların payı ise toplamın daha küçük bir kısmını oluşturdu.

Motosiklet ve Kamyonet Kaydında Büyük Artış

Bir önceki aya göre motosiklet kaydı yüzde 58,2 artarken, kamyonette bu artış yüzde 50,7 olarak gerçekleşti. Otomobil kaydı da yüzde 38,1 oranında artış gösterdi. Öte yandan, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtların kaydında düşüş gözlendi.

Geçen Yıla Göre Kayıtlar Azaldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 oranında azaldı. Geçen yıla göre sadece minibüs ve otomobil kaydında artış görülürken; traktör, motosiklet, kamyon, otobüs ve kamyonette kayda değer bir düşüş yaşandı.

Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 31,8 Milyona Yaklaştı

Mart sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 788 bin 619 oldu. Otomobiller bu toplamın yüzde 51,9'unu oluştururken, motosikletler yüzde 20,1, kamyonetler ise yüzde 14,9 pay aldı.

Mart Ayında 821 Bin Taşıt El Değiştirdi

Mart ayında 821 bin 238 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde en büyük payı yüzde 67,6 ile otomobiller aldı.

Otomobil Yakıt Tercihleri Değişiyor

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 otomobilin yüzde 48,9'u benzinli, yüzde 27,7'si hibrit, yüzde 12,9'u elektrikli, yüzde 9,6'sı dizel ve yüzde 0,9'u LPG’li olarak kaydedildi. Toplam trafiğe kayıtlı otomobillerde ise halen en yüksek oran yüzde 33,7 ile dizel araçlara ait.

Silindir Hacmi Tercihinde 1300 cc Altı Araçlar Önde

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4'ü 1300 cc ve altı silindir hacmine sahip araçlardan oluştu. Bu segmenti, yüzde 24,9 ile 1401-1500 cc ve yüzde 10,8 ile 1501-1600 cc hacmindeki araçlar izledi.