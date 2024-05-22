Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerin 27 kişilik kamp kadrosu da açıklandı.

Trabzonspor kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan."