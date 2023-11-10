Trabzonspor yükselişe geçti

Maçtan Dakikalar
21. dakikada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı topu önüne alan Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kale sahası içine yerden pasında Calvo'nun boş kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönün topu Uğurcan Çakır kontrol etti.
32. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren Cicaldau'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
49. dakikada Pepe yarı sahadan aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Meşin yuvarlağı Onuachu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Bernardoni topu kornere çeldi.
59. dakikada Pepe'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachi'nun vuruşunda top kaleci Bernardoni'nin solundan ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Onuachu sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. İkinci vuruşunda ise top üstten auta çıktı.
74. dakikada Moreno Duran ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
77. dakikada Oliveira'nın ceza sahası sol çaprazından ortasında Andreasen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
85. dakikada Enis Destan kale sahasına gönderdiği topla buluşan Onuachu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Benkovic dk. 89), Baniya (Enis Destan dk. 82), Denswill, Larsen, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 46), Mendy, Abdulkadir Ömür, Visca (Trezeguet dk. 69), Pepe, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Almeida Paz dk. 76), Uğurcan Yazğılı (Cebrail Karayel dk. 89), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Robert Muric (Prip Andreasen dk. 68), Soner Dikmen, Cicaldau (Yunus Mallı dk. 89), Moreno Duran, Cikalleshi (Oliveira dk. 68)
Yedekler: Deniz Ertaş, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Oğulcan Ülgün, Nzonzi
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Onuachi (dk. 59 ve 85) (Trabzonspor), Prip Andreasen (dk. 77) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Calvo (Konyaspor), Onuachu (Trabzonspor)