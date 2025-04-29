İtalyan hakem Andrea Colombo’nun yönettiği finalde, Barcelona ilk yarıda üstün bir oyun sergiledi. İspanyol ekibi, Ibrahim Diarra ve Andres Cuenca Cejudo’nun attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Katalan temsilcisi, Hugo Alba ve Diarra’nın birer golüyle farkı dörde çıkardı. Trabzonspor’un tek golü ise 88. dakikada Bican Tibukoğlu'ndan geldi.

Maç sonunda Barcelona şampiyonluğunu kutlarken, Trabzonspor U19 Takımı turnuvada gösterdiği başarılı performansla büyük takdir topladı. Türkiye’yi finalde temsil etme başarısı gösteren genç futbolcular, gelecek için umut verdi.

Final karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski bakanlar Berat Albayrak, Mustafa Varank, Faruk Özak, Trabzon milletvekilleri ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti. Yoğun destek altında sahaya çıkan Trabzonspor’un genç yıldızları, mücadeleleri ve sahadaki duruşlarıyla alkış topladı.

Trabzonspor U19'un final yolculuğu, Türk futbolu adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın dev kulüpleri arasında adından söz ettiren Bordo-Mavili gençler, gelecekte A Takım'da ve uluslararası arenada önemli izler bırakmaya aday olduklarını bir kez daha gösterdi.

Bu tarihi başarıyla birlikte Trabzonspor altyapısının Avrupa’daki gücü bir kez daha gözler önüne serildi.