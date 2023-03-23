Trabzon’da yabancı öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu veriliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Kalkınma Gençlik Merkezi’nde kültür-sanat ve spor branşlarında verilen kurslar her yaş grubu gençten büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kalkınma Gençlik Merkezi’nde taekwondo, jimnastik, resim, keman, bağlama, gitar, temel bilgisayar, 3DMax, AutoCAD, matematik ve diksiyon alanlarında düzenlenen kurslar dikkat çekerken, özellikle dil kursları gençlerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek için Trabzon’a gelen 23 Afrikalı öğrenci İngilizce öğreniyor.

2 ay sürecek İngilizce kursuna katılan Afrikalı öğrenciler, okullarına çok yakın bir merkezde İngilizce öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Trabzon’da yaşamaktan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun öğrencilere çeşitli branşlarda sunduğu kurslar nedeniyle kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Trabzon halkına da bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı minnettarız" ifadelerini kullandılar.