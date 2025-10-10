Hayrat ilçe merkezine 26, Trabzon şehir merkezine ise yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan yayla, her yıl Mayıs-Ekim ayları arasında yöre halkının ve doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

Yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Büyük Harman Yaylası, özellikle mevsim geçişlerinde sık sık görülen yoğun sis tabakasıyla kartpostallık manzaralara sahne oluyor.

Of ve Hayrat ilçelerinden gelen vatandaşların yaz aylarında yoğun şekilde kullandığı yayla, gün doğumu ve gün batımı saatlerinde sis deniziyle birleşen manzarası sayesinde fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.