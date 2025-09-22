Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası’nda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yayla yolunu ulaşıma açarak vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Ayrıca Çaykara’nın Arpaözü Mahallesi yolu ve Şekersu-Soğanlı Dağı Grup yolunda kar temizleme çalışmaları yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamaları tavsiye edilirken, acil durumlarda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’nin (TİKOM) 153 hattına başvurmaları istendi.