Trabzon’da bisiklet yarışları heyecanı yaşandı

Trabzon’un ev sahipliğinde Ortahisar ilçesi Faroz Mahallesi’nde gerçekleştirilen 2. Bölge Yol Yarışlarında Trabzon, Sivas, Ordu ve Giresun sporcuları pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 5. Bölge Yol Yarışları Yıldız Erkekler ve Kadınlar U17 ve U15, Miniklerde ise Kadınlar U12 ve Erkekler U12 olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Tek etap şeklinde düzenlenen ve kategorilere göre tur sayısı farklılaşan yarışlara çevrede oturan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Trabzon’un Faroz Mahallesi Semt Sahası önündeki yolda başlayan Bisiklet Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Bölge Yarışlarının startını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi. Sporcuların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdiği ve tur başına 3 km mesafe kat ettiği yarışma renkli anlara sahne oldu. Nefes kesen yarışlarda sporcuların son derece hırslı mücadeleleri dikkat çekti.

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışlar sonunda dereceye girenlere madalyaları; Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Özgür Kara ve protokol tarafından verildi.