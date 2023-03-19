TAYDES ile Trabzon’daki depremzedelerin hayatı kolaylaşıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden Trabzon’a gelen depremzedelere destek vermek ve günlük hayatlarında herhangi bir aksaklık yaşamamalarını sağlamak adına Türkiye’de bir ilk olarak Trabzon Afet Yönetimi ve Destek Sistemi (TAYDES) uygulamasını hayata geçirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’a gelen depremzede misafirleri için de yeni projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk ve tek olan Trabzon Afet Yönetimi ve Destek Sistemi uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile deprem bölgesinden Trabzon’a gelen vatandaşların bilgileri kayıt altına alınıyor ve depremzede ailelerin yeni yerleşim yeri adresleri ile gerekli diğer bilgiler kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılıyor. Bu sayede ilgili kurumlar yardım ve hizmetlerini, depremzede vatandaşlara daha koordineli ve daha hızlı bir şekilde ulaştırabiliyor.

Tüm bilgiler digital ortama aktarıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TAYDES uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren kardeş şehrimiz Kahramanmaraş ve ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da yaraları sarmak için Büyükşehir Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik. Bir yandan Elbistan’daki çalışmalarımızı koordine etmeye devam ederken diğer yandan deprem bölgesinden şehrimize gelen vatandaşlarımızın da sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz. Bu kapsamda TAYDES adlı yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Uygulama ile deprem bölgesinden Trabzon’a gelen 18 bin vatandaşımızın tüm bilgilerini dijital ortama aktararak, mevcut bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Bu sayede depremzede vatandaşlarımıza yardımları koordineli bir şekilde daha hızlı ulaştırma imkânına kavuştuk. En zor günlerinde misafirlerimize her anlamda destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.