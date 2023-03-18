Otomobil yoldan 25 metre aşağıya düştü: 1 ölü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yoldan yaklaşık 25 metre aşağıya düşen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Yılmaz yönetimindeki 61 AEP 826 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Ömer Yılmaz ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.