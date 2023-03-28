Genç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Ortahisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Şehit Aileleri ve Gazilerimizle İftar Buluşmaları’ isimli programa Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı. Şehit aileleri ve gazi derneklerinin de iştirak ettiği programda konuşan Başkan Genç, deprem felâketine değinerek yaralarının dayanışma ruhuyla atlatılacağını belirtti. Genç “Çok şükür Ramazan ayına eriştik. Şu anda da orucumuzu çok şükür açtık. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum, afiyet olsun. Ülke olarak, millet olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Deprem bölgesine dört defa görevli olarak giden bir kardeşiniz olarak orada karşılaştığımız felaketi bizzat müşahede ettim. Ama ne mutlu bize ki, bu kadar zor bir süreci dayanışma ruhuyla beraber atlatıyoruz, atlatacağız. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âlî olsun inşallah ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.