Başkan Ekim sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nda kutladı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim sağlık çalışanlarına ziyaretlerde bulundu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Yükünç’ü, Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Bulut’u, hastane sağlık çalışanlarını, Doğanköy Aile Sağlığı Merkezi doktoru Kemal Demircan’ı ve burada görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için sağlık çalışanlarının büyük bir gayret gösterdiğini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Bireylerin huzurlu, mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı olmalarıdır. Sağlıklı bir yaşam ise insanoğlunun en temel hakkıdır. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Bizlere nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek gece gündüz demeden, her yerde ve her koşulda hayatlarını insan sağlığına adamış olan sağlık çalışanlarımız, bu zor görevlerini fedakârca yerine getirmektedirler” dedi.