Avrasya Üniversitesi Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası Avrasya Üniversitesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü’nün düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesindeki Türk Mutfağı Haftası etkinliğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetiler katıldı.

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu etkinlikte yaptığı konuşmada Avrasya Üniversitesinin Aşçılık Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri’nin Karadeniz Bölgesinin kültürel ve ekonomik gelişmesinde değerlerimize sahip çıkarak çok önemli faaliyetler üstlendiğini ve bölgede katma değer oluşturduğunu belirtti.

Türk mutfağında Karadeniz mutfağının önemine vurgulayan Terzioğlu “Kültürel yemekler, bir toplumun geçmişten günümüze gelen mirasını yansıtan, toplumsal birliği güçlendiren, kültürel çeşitliliği ve ekonomiye katkı sağlayan önemli birer semboldür. Bu yemekler geçmişten günümüze kültürün gelecek kuşaklara aktarımını sağlar ve o toplumun kültürel çeşitliliğini ile benzersizliğini ifade eder. Bu kapsamda zenginliği ile dünya mutfaklar arasında önemli bir yere sahip olan Türk Mutfağı tarih boyunca gelişmiş ve Türk halkının kültürel kimliğiyle bütünleşmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu, farklı iklim bölgeleri ve tarih boyunca diğer toplumlarla olan etkileşimleri, Türk mutfağının zenginliğine katkıda bulunmuştur. Her bölgenin kendine özgü yemekleri ve yöresel tariflerinin varlığı bu zenginliği artırmıştır. Üniversitemizin de içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz yemek kültürü Türk mutfağının zenginliğini yansıtmada önemli rol oynar. Karadeniz mutfağı, kendine has özelliklerini hâlâ koruyabilen ender mutfaklardan biri olmayı sürdürmektedir. Bu nedenle de Karadeniz mutfağı, otantik lezzetlerini başarıyla korumaktadır. Karadeniz mutfağında otların, tereyağının ve peynirin büyük öneminin yanında Trabzon’un şehrimizin Akçaabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, Tonya tereyağı ve Vakfıkebir ekmeği Türk mutfağının korunması için coğrafi işaret ile tescillenmiştir” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında “Türk mutfağımızın ve özelde Trabzon mutfağının tanıtılması açısından bu tip etkinlikler çok önem arz ediyor. Burada Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimizin Trabzon mutfağının tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Coğrafi konumumuz itibariyle Trabzonumuz bölgenin en önemli çekim merkezidir. Tarihi mirası, kültürel mirasıyla 4 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu ilimiz tabi ki birçok medeniyete ev sahipliği yapması münasebetiyle farklı alanlarda bu kültürel mirası da kendi bünyesinde koruyor. Bunlardan en önemlisi de mutfak kültürümüzdür. Bölgemizde yapılan çalışmalarda 270’in üzerinde farklı bitki türünden, 200’e yakın farklı mutfak ürünlerinin yapıldığını biliyoruz. Bunları tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevimiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan konuklar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı Osmanlı mutfağı ve Karadeniz mutfağından harmanlanan yemeklerinden tatma şansı buldular.