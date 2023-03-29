Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu’na KTÜ Rektörü Çuvalcı’dan "Hayırlı olsun" ziyareti

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu’na Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek “Avrasya Üniversitesi’nin bir ferdi olma ayrıcalığı ile yeni başlamış olduğum bu görevde, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi çok değerli bir paydaşımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte büyük başarılara imza atmak en büyük hedefimizdir. Hem şehrimiz hem de ülkemiz için üstlenmiş olduğum bu önemli görevde birlik ve dayanışma içerisinde bilim ve teknolojinin ışığında ortak projeler üreterek çalışma sinerjimizi arttıracağız. Bu anlamda Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın bilgi ve deneyimlerinden her zaman yararlanmak isteyeceğiz. Her daim başarıyı birlikte paylaşmak dileğiyle, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.