Atatürk Köşkü’nün restorasyon çalışmaları sürüyor

Trabzon’da tarihi Atatürk Köşkü’nün restorasyon çalışmaları sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Köşkü’nün restorasyon süreciyle yakından ilgileniyor. Atatürk Köşkü’nü adına yakışır hale getirmek için titiz çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, 30 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 ve 1930 yıllarında Trabzon’u teşriflerinde ağırlandığı, 1937 yılı ziyaretinde ise konakladığı ve içerisinde vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, 20 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Atatürk Köşkü’nü adına yakışır hale getirmek istediklerini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmalarını sık sık yerinde inceliyor. 4 katlı Köşkün tüm odalarını tek tek gezen Başkan Zorluoğlu, çalışmalardan memnun kalırken, gördüğü eksikliklerle ilgili de gerekli talimatları verdi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, ekiplerin gayretle çalıştığını belirterek, “Atatürk Köşkü’nü Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlıyoruz. Dolayısıyla bir fark ortaya koymalıyız. Son derece hassas bir çalışma yürütülüyor. Çevresi ile birlikte tamamlandığında, Atatürk Köşkü uzun yıllar artık yeni bir tadilata ihtiyaç duymadan şehrimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet verecektir. Öte yandan girişten itibaren insanlarımızın bilgi edinebileceği şekilde mekanizma kuracağız” dedi.

Çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü’nün iç cephe duvar boya ve sıva raspaları yapıldı. İç cephede kaba sıva imalatı 1. ve 2. katta tüm tuğla yüzeylerde tamamlandı. Bağdadi yüzeylerde kaba sıva imalatına devam ediliyor. Yemek odasında kaba ve ince sıvası tamamlanan duvarda boya işlemine başlanacak. Tüm katların tavanlarında boya raspası tamamlandı. Zemin kat tavanlarında güçlendirme, enjeksiyon ve astar çalışmalarına devam ediliyor. Çatı kule bölümü tamamen açılıp çürüyen seren direği ve ona bağlanan taşıyıcıların hepsi söküldü. Kule bölümünün tüm taşıyıcı ve döşemesi yeniden yapıldı. Yağmur olukları ve yarım kubbe şeklindeki bölüm temizlenip onarımı tamamlandı. İmalatların temmuz ayının sonu gibi bitmesi planlanıyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin tüm projelerinde olduğu gibi Atatürk Köşkü’nün restorasyonunda da özel gereksinimli bireyleri unutmadıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Özel gereksinimli bireylerimizin de rahatlıkla Atatürk Köşkü’nü görebilmelerini sağlayacak dokunuşlar yaptık. Özel gereksinimli bireylerimizin geldiğinde içeriyi gezebilmeleri için mekanizmalar kuruyoruz” ifadelerini kullandı.