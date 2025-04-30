Akaryakıt sektöründe yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan TotalEnergies İstasyonları, Bi’Güzel markası ile 2021 yılından beri akaryakıt dışı servisler alanında fark yaratan ürün ve hizmetler sunuyor. 70’ten fazla ürünle gıda ve içecek alanında faaliyet gösteren Bi’Güzel ile her geçen gün başarı çıtasını yukarı taşıyan TotalEnergies İstasyonları, “Enerjinizi Bi’Güzel Yenileyin” sloganı ile hazırladığı reklam filminde, yenilikçi ürün ve hizmetlerini ekranlara taşıyor.

“Yediden yetmişe herkes TotalEnergies İstasyonları'nda neden acaba?' sorusu ile başlayan reklam filminde, söz konusu ilginin sebebinin; Bi’Güzel markasının her yaş grubu ve damak tadına hitap eden, lezzetli, doyurucu ve iştah açıcı menüleri olduğu vurgulanıyor.

Bi’güzel kahve markası, glutensiz sandviç, teneke soğuk kahve ve hamburger gibi sektörde fark yaratan ürünlerin öne çıkarıldığı reklam filminde, Bi’Güzel’in ürün çeşitliliği, kaliteli hizmet anlayışı ve tüketici dostu yaklaşımı eğlenceli, esprili ve samimi bir dil ile anlatılıyor. Kahve makinesinden kahve alırken, araç yanında ürün tüketilirken, ürün seçimi yaparken ve oturma alanlarında keyifli ve eğlenceli vakit geçiren insanların ekranlara taşındığı reklam filminde, TotalEnergies İstasyonları’nın yalnızca bir akaryakıt istasyonu olmadığı, misafirlerine rahatça vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı sunduğu vurgulanıyor.