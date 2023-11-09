Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda patlamanın ardından can pazarı yaşandı

Geçtiğimiz gün İskenderun’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların bir kısmı çevredeki illere nakledilirken, 3 işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama sonrası yaşanan can pazarı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağlıkçıların ve işçilerin yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalıştıkları görüldü.



