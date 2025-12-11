Ekonominin dört ana sektöründe yaşanan yıllık ciro artışı dikkat çekti. TÜİK verilerine göre:

Aylık Artış %0,6 Oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamını gösteren ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında artış gösterdi. Böylece ciro endeksindeki yükseliş eğilimi aylık bazda da devam etmiş oldu.

Ekonomik faaliyetlerdeki genişleme eğilimini ortaya koyan ciro endeksi verileri, özellikle hizmet ve ticaret sektörlerindeki güçlü artışlarla dikkat çekti.