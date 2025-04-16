Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçeden paylaştığı görüntülerle TOKİ konutlarının sağlamlığını vurgulayarak, “Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu” ifadelerini kullandı.

2020’de Başlayan Yeniden İnşa Süreci

2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan Kale ilçesi için harekete geçen TOKİ, 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa etti. Ayrıca, 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı. Afet sonrası devletin hızlı müdahalesiyle hayata geçirilen bu projeler, yalnızca yaşam alanı değil; güven, huzur ve konfor sundu.

“Evimizde Deprem Olunca Çay İçiyoruz”

TOKİ konutlarında yaşayan hak sahibi Neriman Karadağ, evinin dayanıklılığına duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi:

“6 Şubat depreminde bile en ufak bir hasar almadık. Son yaşanan 5,9’luk Kale depreminde dahi sarsıntı hissettik ama evimizde hiçbir hasar oluşmadı. O kadar ki, deprem olurken eşim çay demliyordu, biz çay içiyorduk. Herkes dışarıdayken biz evden çıkma gereği bile duymadık. Allah herkese böyle güvenli TOKİ evleri nasip etsin.”

"TOKİ Geldi, Güven Geldi"

Deprem korkusuyla yaşadıkları travmayı TOKİ ile geride bıraktıklarını anlatan ilçedeki kuaför Veysel Bilici, “Eski dükkanımızda sürekli bir çökme hissi yaşıyorduk. Şimdi ise ferah, geniş ve güvenli bir ortamdayız. Deprem anında çalışıyorduk ama neredeyse hissetmedik,” ifadelerini kullandı.

Çay ocağı işleten Enes Ayben de ilçeye TOKİ’nin kazandırdığı konutların güvenliğinin herkesin yaşamını olumlu etkilediğini vurgulayarak, “Daha önce depremler sonrası evlerimiz yıkılıyordu, kayıplarımız oluyordu. Ama TOKİ konutlarından sonra en ufak bir hasar bile yaşamadık. Güven geldi, insanlar artık Kale’den gitmek değil, burada yaşamak istiyor” dedi.

Bir başka hak sahibi Birsel Baykal ise, “6 Şubat’ta evimizdeydik. Ne çatlak ne çizik… En güvenilir evler kesinlikle TOKİ konutlarıdır” dedi.

Yeni Projelerle Dayanıklı Kentleşme Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kale ilçesinde depremler sonrasında yeniden inşa çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede 268 konut, 1 cami ve 3 iş yerinin daha inşası sürüyor.

Türkiye genelinde afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturmayı hedefleyen TOKİ, Kale’de örnek bir yapılaşma modeli ortaya koyarken, vatandaşlardan da tam not almayı sürdürüyor.