Tokat’ta, otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü yakınlarında meydana geldi. G.S. idaresindeki 34 YM 540 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.