Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat Niksar D-100 karayolu 21. kilometresinde meydana geldi. N.Ç. idaresindeki 60 AAN 251 plakalı otomobil bir su fabrikasından ana yola çıkan A.Z. idaresindeki 38 AEP 605 plakalı çekiciye bağlı 38 DM246 yarı römorka arkadan çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.