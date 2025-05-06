Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X modeliyle 2025 yılında da başarılı performansını sürdürüyor. 3.537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10.325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde %10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bıraktı. T10X, yılın ilk 4 ayında %24,4 pazar payıyla açık ara birinciliği elde etti. T10X bütün segmentler ve gövde tipleri içinde de %3,3 pazar payı ile en çok satılan 5’inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içinde en çok satılan 11’inci marka olma başarısını gösterdi.

Nisan ayında da ilk sırada

Türkiye’de nisan ayında toplam otomobil pazarı 85.411 adet olarak gerçekleşirken, T10X 3.537 satışla %4.1 pazar payı elde etti. Nisan ayında elektrikli araçlar 13.191 adetlik satış rakamına ulaşırken, T10X %26,8’lik payla ilk sırada yer aldı.