Tüm Testlerden Geçti, Sıra Yollarda

Togg T10F’in mühendislik ve güvenlik testleri, Türkiye ve yurt dışında yer alan akredite merkezlerde tamamlandı. Farklı iklim ve yol koşullarında gerçekleştirilen aerodinamik, dayanıklılık ve güvenlik testlerinden başarıyla geçen model, yüksek kalite standartlarını yakaladığını şimdiden kanıtladı. İlk kez 27 Aralık 2019’da ön gösterimi yapılan T10F, CES 2024’te uluslararası sahnede kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Mayıs ayında yapılacak ürün lansmanının ardından ön sipariş süreci başlayacak.

Modern Tasarım, Akıllı Yaşam

Tek parça eğimli tavan çizgisiyle dikkat çeken fastback formundaki T10F, çağdaş sedan tasarımının yeni yorumlarından biri olarak öne çıkıyor. Togg’un kullanıcı odaklı mobilite felsefesi doğrultusunda geliştirilen cihaz, sürekli internet bağlantısı ve uzaktan yazılım güncellemeleriyle zamanla kendini yenileyebilen bir yapıya sahip.

Üç Versiyon, İki Donanım Seçeneği

T10F, pazara üç teknik versiyonla sunulacak:

RWD Standart Menzil (arkadan itişli)

RWD Uzun Menzil (arkadan itişli)

AWD Çift Motorlu (dört çeker)

160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyonu, 52,4 kWh batarya ile 350+ kilometre, 88,5 kWh batarya ile ise 600 kilometreye varan bir menzil sunacak. 700 Nm torka sahip çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Togg DNA’sını Taşıyor

T10X gibi C platformunda geliştirilen T10F, markanın DNA’sını taşıyan sportif çizgilere sahip. Geniş hacimli ve modern fastback arka tasarımıyla T10F, sürüş keyfini tasarım estetiğiyle birleştiriyor. Dinamik, güçlü ve teknolojik… Togg T10F, Türkiye’nin mobilite vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor.