TOGG oto ekspertize girdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Engin Köse, TOGG alma hayaliyle Mart ayında kuraya girerek sıralamada bin 365’inci oldu. Eylül ayında Bitlis’in ikinci yeri otomobilini alan Köse, TOGG’un güvenirliliğini ve dayanıklılığını test etmek için Tatvan’da bulunan bir ekspertiz firmasına getirdi.

Ekspertiz uzmanlarının inlemesi sonucunda TOGG T10X modelinin gayet sağlam ve ince işçiliklerle yapıldığı gözlemlendi. TOGG’un en beğendiği özelliğinin alt takımdaki elektrik aksamının özenle kapatılmış olduğunu aktaran ekspertiz uzmanı Mekin Ilık, “Yerli üretim aracımız olan TOGG, bir müşterimiz tarafından ekspertize getirildi. TOGG’u getirmesinin sebebi ise aracının sağlamlığını ve diğer aksanlarının nasıl olduğunu öğrenmek için getirdi. İnceleme sonucumuzda gayet düzgün ve sağlam bir araç olduğunu tespit ettik. Aracın en çok beğendiğimiz noktası, özellikle kış şartlarına göre alt elektrik düzeneği gayet güzel bir şekilde kapatılması ve korunmasıdır” dedi.

Müşterisinin gönlünü rahatlatmak adına gerekli kontrolleri yapıp test ettiklerini söyleyen ekspertiz firması sahibi Emre Yetişkin, “Bilindiği üzere TOGG aracımız Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracıdır. Bizlerde ilk defa bu araca bakmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Müşterimiz varını yoğunu yatırıp TOGG aldı. Yarın bir gün bir mağduriyet yaşamamak adına ustamızla birlikte gerekli kontrollerini yaptık. Müşterimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Test sonucundan sonra gönül rahatlığıyla kullanacağını söyleyen TOGG T10X sahibi Engin Köse, “Türkiye’nin yerli ve milli gururu TOGG aracına Mart ayında kuraya girdik. Mart ayında yaşadığımız heyecan gerçekten bambaşkaydı. Kura sıralamasında bin 365’inci çıkınca gerçekten büyük bir heyecan yaşamıştık. TOGG aracının hayaliyle 6 ay beklemek zorunda kaldık. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’dan teslim aldığım TOGG T10X ile heyecanımız kat kat arttı. Tabi aracı aldıktan sonra ister istemez aracın bazı özelliklerini ve güvenlik kısmını merak ediyor. Kullanırken keyfinin yaşıyoruz fakat aklımızda herhangi bir şüphe uyanmaması için güvendiğimiz bir ekspertiz firmasına getirdik. Burada gerekli testlerden geçildi. Bundan sonra keyifle ve gönül rahatlığıyla kullanabilirim” dedi.