TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 25. haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 25. haftasında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. Ligde 16 galibiyet-8 mağlubiyetle 4. sırada bulunan ve play-offlara saha avantajıyla başlamak için normal sezonda ilk 4’teki yerini korumak isteyen Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son 2 maçında evinde Manisa Basket Divissa’ya 98-106 ve deplasmanda Anadolu Efes’e 97-72 mağlup olan Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmazken, lig lideri (23 galibiyet-1 mağlubiyet) Fenerbahçe Beko ise bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada Aliağa Petkimspor’a karşı aldı. Sarı Lacivertliler 10 Nisan’da oynadığı Euroleague karşılaşmasında da deplasmanda FC Bayern Munih’i 77-89’luk skorla mağlup etmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada TOFAŞ, Fenerbahçe Beko’ya 90-88 kaybetmişti.

13 Nisan Pazar TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 25. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Serkan Emlek, Alper Özgök, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.