Geçtiğimiz Cuma günü artışa geçen fındık fiyatları, bugün güne 6 TL'lik bir düşüşle başladı. Dün 100 Liradan işlem gören fındık fiyatı, bugün 94 TL'den işlem görüyor.

Serbest piyasada Fındık fiyatları 110 lirayı bulunca kimse TMO'ya fındık vermiyor. Çünkü TMO fındığı üreticilerden 82.50 liradan alıyor. Fiyat artırıyor. Hal böyle olunca TMO piyasayı manipüle etmek için elindeki fındıkğı satışa sunacağı haberini yayılmış fakat sonrasında TMO bu haberi yalanlamamış.

Dolayısıyla bu sayede fındık alım randevularını iptal eden üreticilere gözdağı vermek istemiş. Ancak bu ters tepti. Günlerdir TMO alım yerinde bekleyen tmo ekibi bir çuval fındık bile almadı. Durum böyle olunca hem rekolte düşüklüğü hem de fiyat düşüklüğü sebebiyle TMO alım noktalarını kapatma kararı aldı. Oysa TMO'nun üreticilerin yanında durup serbest piyasa koşullarında düşük açıklanan fındık fiyatının normal piyasa şartlarına yükselmesine destek olması gerekmez miydi? Konustugumuz bazı üreticiler hukuki zeminle ilgili gerekli bulguları toplayıp fındık üreticisini zarar etmesi için manipülasyon yaptığı iddia edilen TMO yetkilileri hakkında dava açmaya hazırladıklarını belirttiler. TMO yöneticileri ile ilgili hukuki süreç başlarsa, kamu kurumlarının çiftçileri zarara uğrattığı gerekçesiyle ilk manipülasyon davası da açılmış olacak.

TMO'da randevu iptalleri devam ediyor

TMO, 82,5 liradan fındık bekleyişini sürdürürken, üreticiler randevularını peş peşe iptal etmeye devam ediyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça dün uyardı: "Serbest piyasada yükselen fındık fiyatları yine birilerini rahatsız etti ki, piyasaya TMO'nun elindeki fındığı satacağı dedikodusunu yaymaya çalışıp, serbest piyasada yükselmeye devam eden fındık fiyatına müdahale etmeyi düşünüyorlar. Bu cenah, kendi çıkarları için her hamleyi yapacaktır, bu aşikardır. Fakat TMO yetkililerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu oyuna izin vermemesi gerektiğini hatırlatmak görevimizdir." şeklinde konuşmuştu.