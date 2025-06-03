Hububat hasadının Türkiye genelinde yer yer başladığını belirten Akıncı, TMO’nun her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin yanında olacağını ve 600’ü aşkın noktada randevulu sistemle alım yapacağını söyledi. 12 Mayıs’tan itibaren taahhütname karşılığı alımların başlatıldığını hatırlatan Akıncı, üreticilere depolama, finansman ve pazarlama süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Kaliteye Göre Kademeli Fiyatlandırma

TMO’nun buğday ve arpa alımlarında kalite sınıflamasına göre kademeli fiyatlandırma uygulayacağını belirten Akıncı, 2. ve 3. grup ürünler ile düşük vasıflı buğdayların da ayrı fiyatlandırılacağını kaydetti. Bu uygulamanın ürün çeşitliliğini korurken kaliteyi teşvik eden bir model sunduğuna dikkat çekti.

Ödemeler 30 Gün İçinde Hesaplara Yatacak

Ürün alımlarının yalnızca Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticilerden yapılacağını vurgulayan Akıncı, ürün bedellerinin teslimatın ardından en geç 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Yeni hasat dönemine ilişkin umut dolu mesajlar da veren GTB Başkanı, "Toprağa emek veren, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize bereketli, verimli ve kazançlı bir sezon diliyorum. Umuyorum ki bu yıl hem ürün kalitesi hem de verimlilik açısından çiftçimizin yüzü gülecek. Hasat boyunca tüm üreticilerimize kolaylıklar ve bol kazançlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.