Sürücü vize sorunlarının Avrupa’dan Orta Doğu, Asya ve Kafkasya’ya yapılan taşımaları da etkilediğin altını çizen UND, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Avrupa Ekonomik Komisyonu kapsamında oluşturduğu “Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu” Cenevre’de toplanarak, Sınır Geçişleri ve Gümrük konularına ilave olarak TIR sürücülerinin Schengen bölgesinde yaşadığı vize sorunlarını görüştü. Toplantıya UND ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) de katıldı. UND’yi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin temsil etti.

UND, Avrupa’dan Orta Doğu, Asya ve Kafkasya’ya yapılan taşımaların neredeyse tamamı Schengen vizesine ihtiyacı olan sürücüler tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Avrupa’nın bu pazarlara ulaşmasında sürücülerin geçerli vizesi olması çok önemli. TIR, yük ve sürücü ayrılamaz bir bütündür.” dedi.

UND, uluslararası sürücülerin vize alımında karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgiler verdi. “Sürücüler vize almak için randevu dahi alamıyor” diyerek, sürücülerin randevu almak için bile iki ay beklemek zorunda kaldığını söyledi. “Randevu aldıkları zaman da sorun çözülmüyor. Son günlerde yüksek oranda vize reddi karşımıza çıkıyor. Geçmişe dönük bir sürücünün beş adet vizesi olsa ve herhangi bir vize ihlali olmasa dahi 6'ncı başvurusunda vizesi reddedilebilmektedir. Zor bir şekilde vize alan sürücülere tek seferlik vize verilmektedir. Bu durum sürücülerin işlerini bırakmasına yol açmaktadır.” diye konuştu.

Pandemi döneminde, tedarik zincirinin en önemli kısmının sürücüler olduğunun görüldüğünü belirten UND, sürücü açığının giderek artığına dikkat çekerek, “Bu nedenle de Schengen kurallarında da belirtildiği üzere herhangi bir ihlal yapmadığı sürece sürücülere vize tahsisi kolaylaştırılmalı ve aşamalı olarak uzun süreli vize verilmelidir." dedi.

UND, toplantıda, tüm bu sorunların çözümü için ortak bir çalışma grubu kurulmasını önerisini paylaştı. “Uluslararası tedarik zincirinin geleceği açısından bir çalışma grubu kurulması ve süreçler hakkında ortak çalışma yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.