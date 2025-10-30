Halep kentinde atılan imzaları Suriye’nin yeniden imarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiren TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu “TİM Suriye Masası olarak ilk günden bu yana önemli temaslarda bulunduk ve bu temaslarımız sonucu bugün Türkiye ve Suriye ticari iş birliği açısından kıymetli bir protokole imza attık. Bundan sora Halep başta olmak üzere Suriye’nin imarında Türk müteahhitlik firmaları etkin rol üstlenecektir. Hedefimiz diğer sektörlerimizin de Suriye’nin yeniden yapılanmasında aktif rol alabilmesi yönündedir” dedi.

TİM Suriye Masası’nın Suriyeli iş dünyası ve bürokrasisiyle kurduğu temaslar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Girişimler sonucu ilk kez Suriye’nin Halep kentinde düzenlenen törenle Türkiye’nin uluslararası arenanın en büyük inşaat firmalarından olan Acarsan Holding ve MRF Group, Suriye’nin önde gelen inşaat firmalarından birisi olan Al-Hasan Holding’le iş birliği protokolü imzalandı. İnşaat sektöründe bir ilkin başarıldığı protokol törenine Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam El Garib, TİM Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar, MRF Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen, Alhasan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Kemal Al-Hassan imza attı.

TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu:

“Türk müteahhitlerinin deneyimleri belirleyici rol üstlenecek”

Halep’te gerçekleştirilen protokol töreni sonrası bir değerlendirme yapan TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu yapılan girişim ve temasların olumlu sonuçlarını vermeye başladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Suriye hükümeti nezdinde yürüttüğümüz temaslar ve farklı sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde en büyük sorumluluk kuşkusuz Türkiye’ye düşmektedir. Bugün kardeş şehrimiz Halep’te imzalanan iyi niyet protokolü, inşaat sektörümüz açısından yeni dönemin kapısını aralayan güçlü bir adımdır. Bu protokol sayesinde önümüzdeki dönemde Suriye’nin yeniden imarında, dünya çapında başarılarıyla tanınan Türk müteahhitlerinin deneyimleri belirleyici rol üstlenecektir. Suriye’de faaliyet gösteren Türk firmalarımızdan Acarsan Holding ve MRF Group ile Suriyeli Al-Hassan Holding arasında imzalanan bu iyi niyet protokolü, yürüttüğümüz çabaların somut bir meyvesi oldu. Önümüzdeki süreçte, özellikle Halep başta olmak üzere savaşın yıkıma uğrattığı birçok Suriye kentinin yeniden inşasında bu firmalarımızın katkıları büyük olacaktır. TİM Suriye Masası olarak, diğer sektörlerimiz için de benzeri işbirliklerinin tesis edilmesi yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor; Türk firmalarının Suriye’nin yeniden yapılanmasında daha aktif rol üstlenmesi en temel hedefimizdir.”

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım:

“Bu protokol iş insanlarımız açısından yeni bir umut olmuştur”

Suriye’nin Halep kentinde düzenlenen iyi niyet protokol imza törenine katılan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da yaptığı değerlendirmede “Gaziantepli iki büyük firmamızın Halep’te imzalamış olduğu iyi niyet anlaşması şehrimiz içinde Halep içinde inşallah hayırlı olur. Halep’in yeniden yapılandırılmasında, imarında ve iskanında Gaziantepli müteşebbislerin burada bulunması uzun süredir Suriye ile iş yapan iş insanlarımız içinde büyük umut olmuştur. İnşallah daha büyük ve daha güzel işler yapılacaktır. Acarsan Holding ve MRF Group’u tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

GTB Başkanı Akıncı:

"Suriye pazarı, Türk sanayicisi için stratejik öneme sahip"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Türk ve Suriye iş dünyası arasındaki ticari ilişkilerin gelecek dönemde daha da ivme kazanacağını belirterek, Suriye’nin Türkiye için stratejik bir ticaret ortağı ve bölgesel pazarlara açılan önemli bir kapı olduğunu söyledi. Akıncı, iki ülke firmaları arasında son dönemde imzalanan en önemli protokollerden birine tanıklık ettiklerini belirterek, bu iş birliğinin hem ticaret hacmini artıracağını hem de Türkiye’nin bölgesel ekonomik etkisini daha da güçlendireceğini ifade etti. Gaziantep’in, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde doğal bir köprü rolü üstlendiğini dile getiren Akıncı, “Suriye pazarı, coğrafi yakınlığı ve kültürel bağlarıyla Türk sanayicisi için stratejik öneme sahip. Bu tür iş birlikleri, bölgesel ticaretin canlanmasına ve istikrara önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Sürece öncülük eden TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu’nu girişimlerinden dolayı tebrik eden Akıncı, protokolü imzalayan firmaları da kutladı.