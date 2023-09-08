Son zamanlarda güvensiz hale gelen her türlü içeriğin rahatça paylaşılabildiği sosyal medya uygulamaları çocuklarımızı tehdit eder hale geldi. Bu durum karşısında ebeveynler bu konuda devletin konuya el atmasını bekliyor.

Peki neler yapılabilir?

Yaş Sınırlamaları ve İçerik Filtreleri: Türkiye, TikTok gibi uygulamalarda yaş sınırlamaları ve içerik filtreleri uygulayabilir. Bu sayede 18 yaşın altındaki kullanıcılar için bazı içerikleri erişilemez hale getirebilirler. Eğitim ve Farkındalık: Ebeveynlere ve çocuklara sosyal medya kullanımının olumlu ve olumsuz etkileri hakkında eğitim verilebilir. Ayrıca, çocukların online güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir. Kurumsal İşbirliği: Türkiye hükümeti, TikTok gibi platformlarla işbirliği yaparak, zararlı içeriklerin raporlanması ve kaldırılması konusunda daha etkili bir şekilde çalışabilir. Vatandaşlar TEKNOFEST’e akın etti Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi: Mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekebilir. Teknoloji hızla gelişiyor, bu nedenle düzenlemelerin bu değişikliklere ayak uydurması önemlidir. Toplumsal Bilinçlendirme: Toplumun genel olarak sosyal medya kullanımının potansiyel riskleri hakkında bilinçlenmesi ve bu konuda daha dikkatli olunması teşvik edilebilir.

Ancak, herhangi bir düzenleme yapılırken özgürlük ve sansür dengesine dikkat edilmeli. Çocukların mental sağlığını koruma amacıyla alınan önlemler, kişisel özgürlükleri kısıtlamamalı. Ayrıca, düzenlemelerin anayasaya da uygun olması önemli.

Sonuç olarak, TikTok gibi platformların kullanımı ve içeriği üzerine düşünülen önlemler, dengeli bir şekilde uygulanmalı. Bu süreçte toplumun farkındalığı artırılmalı ve çocukların online güvenliği göz önünde bulundurulmalı.