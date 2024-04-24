Temsilciler Meclisi’nden TikTok’un ABD'de yasaklanmasına dair ilk onay gelmesinin ardından Türkiye'de de Tiktok'un kapatılması gündeme tekrar geldi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Partili Hüseyin Yayman, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz yıl TikTok temsilcilerinin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yaptığı açıklamaların komisyon üyelerini de kamuoyunu da tatmin etmediğini dile getirerek, TikTok'un otokontrol mekanizmasının yetersiz kaldığını ve Türk halkının ilgili sosyal medya platformunun kapatılması yönünde hemfikir olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TikTok çıkışı: Yozlaşma

Sosyal medya platformlarından TikTok ile ilgili olarak Erdoğan, 'ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma' yorumunu yapmıştı.

Kırgızistan’da Tik Tok'a kısıtlama

Kırgızistan Kültür, Haberleşme, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Ağustos 2023'te TikTok'un yasaklanmasını kararlaştırmıştı. Yapılan açıklamada, TikTok’un çocukların zihinsel gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilediğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarından bir dizi şikayet alındığı, bu çerçevede TikTok’taki içerikler üzerinde inceleme yapıldığı belirtilerek, “İnceleme sırasında bu platformun çocukların sağlığına ve gelişimine zarar veren bilgilere erişimi kısıtlamadığı ve TikTok uygulamasında bilgiye erişim sağlarken yaş kategorisini kontrol edecek herhangi bir işlev bulunmadığı tespit edilmiştir. Bakanlık çok sayıda başvuruyu dikkate alarak, yapılan incelemeler çerçevesinde Tik Tok’un Kırgızistan topraklarında faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı” ifadeleri kullanılmıştı. Söz konusu kararın yürürlüğe girmesi için Dijital Kalkınma Bakanlığı’na başvurulduğu belirtilmişti.

TÜRKİYE'DE TİKTOK NEDEN KAPATILMIYOR?

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolar değerinde güvenlik yardımını da içeren 4 yasa tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, onaylanan yasa paketinin dünyayı daha güvenli hale getireceğini söyledi. ABD Senatosunda yapılan oylamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail’e 26 milyar dolar ve Hint-Pasifik politikası kapsamında Tayvan'a 8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören 3 tasarı ile sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine yönelik tedbirleri ve İran'a yönelik yeni yaptırımları içeren 1 tasarı 18’e karşı 79 oyla kabul edildi.

Dünya'nın birçok ülkesinde TikTok'a karşı savaş başlamış durumda. TikTok’un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler nedeniyle bu yıl bazı ülkeler uygulamaya yasak getirmişti. Kanada Şubat ayında, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda Mart ayında TikTok’un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasının yasaklandığını duyurmuştu. Nisan ayında ise Avustralya, federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı. Mayıs’ta ABD’nin Montana eyaleti TikTok uygulamasının kullanımı yasaklayarak, ülkede TikTok’a yasak getiren ilk eyalet olmuştu.

Türkiye'de TikTok'a bu kadar tepki varken neden halen daha kapatılmmıyor sorusu cevap bulmuş değil.

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