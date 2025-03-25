KKTC’de ailesi olmayan ya da aile desteğinden yoksun çocuklar, devlet korumasına alınarak ilk olarak Lefkoşa Çocuk Yuvası’na yerleştiriliyor. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda, her bir çocuğun ihtiyacına en uygun alternatif bakım modeline karar veriliyor. Bu sistem sayesinde çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmeleri ve korunmaları sağlanıyor.

Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeği, aynı zamanda koruyucu aile sistemine dikkat çekmeyi ve koruyucu aileler arasında daha güçlü bir bağ kurmayı hedefledi. Etkinlik, TİKA’nın sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri katıldı. Katılımcılar, devlet korumasındaki çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yaptı, dayanışma ve destek mesajları verildi. Etkinliğin sonunda, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi, bu özel an, onların yüzlerinde büyük bir mutluluk ve neşe bıraktı.

TİKA’nın gerçekleştirdiği bu program, Ramazan ayının anlamını daha da derinleştirirken, toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.