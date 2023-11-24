750 yaşlının bakımının yapıldığı Hırvatistan’ın en eski ve hacimli Huzur evindeki törende Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ve TİKA Başkan Yardımcı Dr. Mahmut Çevik yaşlılar ile tek tek konuşarak duygularını dinlediler. Törenlerde aynı zamanda yaşlılar korosu katılımcılara müzik ziyafeti verdi.

Huzur evi yönetimi ayrıca TİKA Zagrep Ofisi ve Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür plaketi verdiler.

Hırvatistan’da sektörel alanda Türkiye’nin tecrübelerinden istifade edilmesi için bugüne kadar 116 proje hayata geçti.

1989 yılında kurulan Zagreb Aziz Yusuf Huzurevinde 750 yaşlıya hizmet veriliyor.

Proje çerçevesinde TİKA tarafından Huzurevi’nin 5 adet tüm gün bakım/yatılı kullanıcı odasının ve giriş kabul salonunun donanım ve ekipmanları yapılmış ayrıca bir adet endüstriyel tip çamaşır makinesi temin edilmiştir.

BÜYÜKELÇİ KIRAN VE TİKA BAŞKAN YARDIMCISI ÇEVİK BOŞNA KÜLTÜR GÜNLERİ TÖRENLERİNE KATILDI;

Zagrepte yapılan ve günlerce sürecek olan Boşnak kültür günleri vesilesi ile azınlık konsey temsilcilerince hazırlanan konseyin 20. kuruluş yılı törenlerine de katılan Büyükelçi Kıran ve TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, birlik ve beraberliğe vurgu yapan bir konuşmada yaptılar.