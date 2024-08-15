Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ekonomik çıkarlarının korunması için denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiye dükkanları olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirildiği kaydedildi. Denetimlerin ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğünün altı çizilen açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığımıza bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilerimize ulaşması engellenmektedir” denildi.



Riskli görülen ürünler teste tabi tutuluyor

Açıklamaya göre, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor. Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol ediliyor.



Güvensiz bulunan ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılacak

Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürün bilgilerinin 'guvensizurun.ticaret.gov.tr’ adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacaktır. Güvensiz bulunan ürünlerin ‘sağlığa zararlı madde içermez’ gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacaktır. Bu çalışmalara ek olarak imalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.”



Tüketicilerin ürün alırken dikkat etmesi gerekenler

Tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmesi gereken hususların da yer aldığı açıklamada, "Kırtasiye ürünlerinde imalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir” denildi.

Açıklamada tekstil ve ayakkabı ürünlerine ilişkin ise, “Ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir” ifadelerine yer verildi.